Argentina, nuovo accordo con il Fondo monetario internazionale da 57 miliardi di dollari

Il presidente argentino Mauricio Macri

Il Fondo monetario internazionale ha raggiunto un accordo con l'Argentina per alzare a 57,1 miliardi di dollari la linea di credito in suo favore. A giugno le due parti avevano raggiunto un'intesa da 50 miliardi di dollari in tre anni. Sulla scia di un tonfo del peso argentino, il presidente Mauricio Macri aveva poi chiesto un'accelerazione degli esborsi dei fondi dell'istituto di Washington. Alla fine, l'istituzione guidata da Christine Lagarde ha deciso di sostenere Buenos Aires erogando più denaro.Il Fondo monetario internazione resta "totalmente impegnato" ad aiutare l'Argentina nell'affrontare le sfide con cui sta facendo i conti, ha detto Christine Lagarde, il direttore generale dell'istituto di Washington. "Molto lavoro resta da fare affinché l'Argentina risponda in modo efficace alle circostante difficili attuali", ha aggiunto Lagarde. "Gli sforzi sono appena iniziati. L'Fmi è impegnato a continuare a sostenere le autorità argentine".