Arresto De Vito, la sindaca Raggi: "Spallate dal sistema ma noi restiamo" "Vogliamo andare avanti e lo faremo come sempre a testa alta", dice Raggi. Il Pd protesta: "Dimissioni"

"Sapevo che il vecchio sistema avrebbe provato ad infiltrarsi, ma noi abbiamo anticorpi per resistere a questi attacchi e lo abbiamo dimostrato. Il M5S ha espulso Marcello De Vito". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in Aula. "Ogni volta che il vecchio sistema proverà a infiltrarsi e darci una spallata, noi resteremo qui. Noi vogliamo andare avanti e lo faremo come sempre a testa alta", ha aggiunto la sindaca Raggi, che durante il suo discorso è stata interrotta dalle proteste da esponenti delle opposizioni."I giudici stanno svolgendo un grandelavoro di indagine per evitare che l'azione dell'amministrazione venga inquinata da comportamenti illeciti e poco trasparenti. E' il nostro stesso obiettivo". Così la sindaca in Aula. "Noi abbiamo tante cose da fare, dobbiamo raccogliere i frutti di quanto seminato, in questi due anni abbiamo lavorato in un clima di continui attacchi, mediatici, politici e criminali. Penso solo alle vicende dei Casamonica e degli Spada, che abbiamo avuto il coraggio di sgomberare dopo che per 30 anni le amministrazioni precedenti non hanno mosso un dito. Pensoagli oltre 600 cassonetti dati alle fiamme e non è autocombustione, ai roghi dei due Tmb su cui la magistratura staindagando per ipotesi di sabotaggio e incendio doloso", ha aggiunto."Do il benvenuto al nuovo consigliere capitolino Carlo Maria Chiossi, gli faccio i migliori auguri di buon lavoro e in bocca al lupo, e buon lavoro al vicepresidente Stefàno che avrà il compito di guidare l'Aula, sono certa che saranno all'altezza dell'istituzione che abbiamo l'onore e l'onere di rappresentare, come sono certa che l'assessore Frongia continuerà a svolgere il suo incarico con un impegno rinnovato dopo la richiesta di archiviazione della Procura", ha detto la sindaca intervenendo in Assemblea capitolina per relazionare sull'attuale situazione politico-istituzionale del Campidoglio dopo le ultime vicende giudiziarie."Noi non molliamo per il bene di Roma, per tutti i cittadini che hanno creduto e credono in noi. Noi continuiamo a lavorare. Virginia, sindaca, il gruppo è coeso e determinato a proseguire insieme a te il grande lavoro di risanamento di questa città". Lo ha detto il capogruppo del M5Si n Campidoglio Giuliano Pacetti rivolto alla sindaca.Le opposizioni in Assemblea Capitolina hanno protestato in Aula, con un'occupazione dei banchi della presidenza ed esposizione di cartelli con scritto 'Raggirati' al grido di 'Vergogna', per sottolineare la lunga attesa per l'intervento della sindaca. Tra il pubblico degli attivisti del Pd hanno gridato anche "dimissioni"."Torni e ci spieghi come evitare un galleggiamento esiziale per Roma. Non ce lo possiamo permettere. Noi vogliamo che questa città abbia delle risposte. Date delle risposte". Così il capogruppo di Sinistra x Roma Stefano Fassina in Aula Giulio Cesare rivolto alla sindaca Virginia Raggi.