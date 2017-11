Mercati Arriva un rimbalzino per le borse europee

Condividi

di Marzio Quaglino Mini rimbalzo per le borse europee in un mese finora avaro di soddisfazioni per i mercati. Sostenute dalle parole del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e dall’avvio positivo di Wall Street, Londra ha guadagnato lo 0,12% e Parigi lo 0,40%, mentre Francoforte, incurante della situazione politica, è salita dello 0,50%.Milano, appesantita dallo stacco dei dividendi, ha fatto segnare un progresso dello 0,44%. Sotto i riflettori ancora i bancari. Carige, riammessa dalla Consob dopo due giorni di sospensione, ha chiuso a -37,54%, mentre il Credito Valtellinese dal 70% perso in 10 giorni ha recuperato il 47,67%. Bene anche Monte dei Paschi (+15,64%) nell’ultimo giorno per aderire alla conversione dei bond subordinati. Tra i titoli del Ftse Mib da segnalare il +4,21% di Mediaset sulle voci di un accordo con i francesi di Vivendi.Sul mercato valutario euro in calo sul dollaro con il cambio a quota 1,1739.