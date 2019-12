La trattativa AS Roma, ore frenetiche per la cessione al magnate texano Dan Friedkin Verso la fumata bianca, intesa di massima col presidente Pallotta

Dan Friedkin

La cessione della Roma è al rush finale. La società sta per passare di mano, da un americano a un altro. Si attende l'ufficialità, ma è praticamente fatta e la fumata bianca è ormai vicina col presidente James Pallotta pronto ad accettare l'ultimo rialzo messo sul piatto dal magnate texano Dan Friedkin per acquistare la maggioranza delle azioni della "As Roma Spv Llc", società capogruppo con sede in Delaware che controlla il club calcistico e il progetto dello stadio che sorgerà a Tor di Valle. L'intesa verbale sull'asse Boston-Houston, in attesa delle cifre esatte, sarebbe stata raggiunta sulla base di circa 800 milioni di euro inclusi i 270 milioni di debiti del club e i 150 milioni già previsti per la ricapitalizzazione.

Per formalizzare tutta l'operazione serviranno alcune settimane ma, in assenza di colpi di scena, Friedkin diventerà il nuovo proprietario mettendo fine all'era Pallotta. Quella del tycoon di Boston è stata una gestione dai due volti. In campo la squadra ha fallito l'appuntamento con la vittoria, centrando piazzamenti in campionato oltre che una storica semifinale di Champions League.

La mancata conquista di un trofeo, la continua cessione dei migliori giocatori in rosa per questioni di bilancio, gli addii traumatici di icone romaniste come Totti e De Rossi oltre ad alcune dure dichiarazioni nei confronti della parte più estrema del tifo, lo ha esposto a critiche e contestazioni. Fuori dal campo, tuttavia, la Roma è cresciuta a livello di brand e considerazione internazionale, e lo dimostra il fatto che Pallotta si appresta a vendere sulla base di una valutazione del club quasi cinque volte superiore rispetto a quella del 2011. Valutazione che sarebbe potuta essere ancora maggiore col via libera allo stadio di proprietà, che comunque è atteso anch'esso ad inizio gennaio. I continui ritardi nell'iter hanno però convinto i soci di Pallotta a uscire dal business Roma, aprendo così la strada alla cessione del club.

Strada imboccata con decisione da Dan Friedkin e il suo gruppo che, dopo aver studiato a fondo il dossier (sono state svolte due diligence su tutte le dodici società che compongono la galassia giallorossa per analizzarne i conti nel dettaglio), ha pianificato l'investimento nella Roma. Il nuovo stadio,quando arriverà, sarà un plus importante, ma nel frattempo Friedkin ha intenzione di fare sul serio affidando un ruolo importante in società al figlio Ryan.

L'impero di Dan Friedkin

Nato 54 anni fa a San Diego, California, Dan Friedkin e' proprietario e amministratore delegato della Gulf State, societa' fondata dal padre Thomas nel 1969. Secondo Forbes il suo patrimonio netto e' di 4,3 miliardi di dollari, e' al 187 esimo posto nella top 400 dei miliardari stilata dalla rivista americana e il 504esimo uomo piu' ricco del mondo. Soldi arrivati in buona parte dalla societa' di famiglia che negli anni si e' assicurata l'esclusiva di distribuire auto Toyota in cinque Stati attraverso 150 concessionarie a Houston, in Texas, dove ha sede, e poi in Arkansans, Mississipi, Louisiana e Oklahoma. Dopo la morte del padre, nel 2017, a Dan e' passata la gestione dell'intera holding di famiglia. Sposato, con 4 figli, Friedkin si e' laureato alla Georgetown University di Washington mentre alla Rice University di Houston ha conseguito un master in Business administration.

Nel 2018 ha venduto Toyota negli Stati Uniti per circa 9 miliardi di dollari, e la vedita di auto e' la sua principale fonte di ricchezza. Negli anni poi ha cercato di differenziare gli investimenti della holding: tra i principali risultano quelli nei resort di lusso della Auberge, che ha strutture ad Aspen, in Colorado e Capo San Lucas in Messico.

La prima volta che Dan Friedkin ha manifestato interesse a diventare manager di una societa' sportiva e' stato il 2017, quando ha tentato di comprare la squadra dell'Nba Houston Rockets poco dopo che il proprietario Leslie Alexander aveva manifestato la volonta' di vendere. L'affare non ando' in porto. Piu' recente l'interesse per l'As Roma, per la quale si e' prima offerto per un aumento di capitale da 150 milioni come socio di minoranza, prima di uscire allo scoperto con l'interesse a rilevare la quota di maggioranza di James Pallotta.

Come molti magnati americani, ha impegnato parte del patrimonio di famiglia in progetti filantropici. Il principale e' quello della Friedkin Conservation Fund, che lavora per la salvaguardia di oltre 2 milioni di ettari di territori incontaminati della Tanzania. Impegno che pero' non lo distoglie da alcune passioni private da record: possiede infatti una delle piu' grandi collezioni di aerei militari da guerra degli Stati Uniti ed e' tra gli unici nove piloti civili ad avere l'onore di poter prendere parte alla formazione dei voli acrobatici dell'Air Force.

Appassionato di cinema, e' stato produttore di diverse pellicole. Nel 2016 ha co-prodotto con Ridley Scott "All the money in the world", dove il regista di Blade Runner ha raccontato il rapimento di John Paul Getti III, nipote dell'allora uomo piu' ricco del mondo Paul Getty, avvenuto proprio a Roma nel 1973. Tra i film prodotti anche The Square, vincitore della Palma d'Oro nel 2017, e The Mule, diretto e interpretato da Clint Eastwood.