Lo scandalo Caso ​Asia Argento, è stata Rain Dove a diffondere gli sms sul sesso con Bennett La modella 27enne è compagna dell'attrice Rose McGowan, grande accusatrice con Asia Argento del produttore di Hollywood Harvey Weinstein

Condividi

The truth helps me sleep well at night. That’s why it’s coming out no matter what. Friend, family, acquaintance it doesn’t matter when it comes to justice- you do not get special treatment. You get equal treatment. Hope you’re ready. #MeToo pic.twitter.com/xvn9aFWx7G — Rain Dove (@raindovemodel) 22 agosto 2018

E' stata Rain Dove, modella 27enne e compagna dell'attrice Rose McGowan (grande accusatrice con Asia Argento del produttore di Hollywood Harvey Weinstein), a 'tradire' Asia Argento, diffondendo gli sms privati in cui l'attrice e regista italiana ammetteva di aver fatto sesso con l'allora minorenne Jimmy Bennett.La modella ha spiegato su Twitter in uno scambio con degli utenti, di essersi rivolta alla polizia - pur "sentendosi in colpa" per aver "tradito la sua fiducia" - perché la giustizia deve prevalere, a prescindere da chi sia l'accusato". "La verità mi aiuta a dormire bene la notte. Amici, famiglia, conoscenti, non importa quando si tratta di giustizia - non hai un trattamento speciale, ma uguale. Spero che tu sia pronta", ha scritto in un post sul suo profilo.Rain Dove ha poi postato l'ultimo scambio di sms con Asia Argento nel quale la modella cerca di spiegare la sua scelta sostenendo che "vi sarà giustizia per gli onesti" e l'attrice italiana che sostiene come "il mondo non funzioni così". "Ritengo di sì in questo caso", ribatte la Dove, e Asia Argento le dà del "mostro". Quanto alle foto incriminanti diffuse da Tmz in cui si vedono Argento e Bennett a letto, la compagnia della McGowan ha sostenuto che a venderle al sito di gossip sia stato "lo stesso Bennett: ci ha fatto 28mila dollari".