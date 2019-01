Cologno Monzese Assalto a portavalori con Kalashnikov nel Milanese Sono riusciti a di una sacca contenente circa 20mila euro, l'ipotesi dei carabinieri è che volessero impossessarsi di tutto il denaro a bordo del furgone che stava facendo il giro per prelevare il denaro dalle casse di un supermercato

Un commando in piena regola, col volto coperto da passamontagna, entrato in azione alle 7.30, quando ancora c'era parzialmente buio e che non si è impaurito nemmeno quando una guardia giurata che stava ritirando l'incasso del supermercato Eurospin di Cologno Monzese, nel Milanese, ha sparato alcuni colpi in aria. Anzi, con freddezza hanno disarmato il suo collega, a cui hanno rubato la pistola, e lo hanno sostanzialmente preso in ostaggio impedendo all'altro vigilante di reagire.

Il colpo, messo a segno con due pistole e un mitragliatore Kalashnikov (quest'ultimo un 'classico' degli assalti ai furgoni portavalori) probabilmente, però, non è andato bene del tutto. L'ipotesi dei carabinieri del Gruppo di Monza è che volessero impossessarsi di tutto il denaro a bordo del furgone che stava facendo il giro per prelevare il denaro dalle casse e non solo di quella sacca con circa 20mila euro che sono riusciti a strappare dalle mani delle guardie giurate, prima di scappare nei campi nei pressi del supermercato. E' quasi certo che, al limite dei terreni agricoli, li aspettasse un complice. Gli investigatori stanno cercando di capire chi siano questi rapinatori attraverso i rilievi scientifici e le immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza.

L'episodio ricorda da vicino quello accaduto alle fine del 2017 sempre a Cologno. In quel caso, però, furono i rapinatori asparare colpi d'arma da fuoco, uno dei quali si conficcò in unaparete di un ufficio postale, senza ferire nessuno. Erano in duead aver preso d'assalto un furgone con le guardie giurate e,secondo le testimonianze, parlavano italiano, riuscendo aprendere i sacchi nel furgone. Ben più consistente il bottino:intorno ai centomila euro. L'ultimo assalto a furgone portavalori, questa volta nelMonzese, a Lissone è però del luglio dell'anno scorso,all'esterno di un 'Compro oro' di Lissone (Monza). Gli autorierano due uomini in sella a uno scooter, col volto coperto dacaschi integrali, armati di pistola, che avevano sorpreso i duevigilantes mentre stavano salendo a bordo e si eranoimpossessati due sacchi di denaro dal negozio.