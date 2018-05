Lo sostiene la Cnn Wikileaks, Julian Assange rischia stop ad asilo politico Assange è rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra dal 2012. Se venisse espulso rischierebbe l'estradizione negli Stati Uniti o l'arresto delle autorità britanniche

Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, potrebbe perdere il suo asilo politico nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, correndo il rischio di essere arrestato dalle autorità britanniche o potenzialmente estradato negli Stati Uniti.L'uomo è stato accusato di aver reso pubbliche le email hackerate di Hillary Clinton, durante le presidenziali americane del 2016.La sua situazione, riferisce la Cnn, "è eccezionalmente brutta" e ora potrebbe dover lasciare l'ambasciata in qualunque momento, o perché cacciato o perché messo nelle condizioni di andarsene per conto suo.Lo scorso 19 maggio, l'avvocato di Assange, via Twitter, ha detto che il suo assistito è stato tenuto isolato per 53 giorni, senza poter comunicare con l'esterno o ricevere visite.Il nuovo presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, sta ricevendo insistenti pressioni dagli Usa perché Assange venga espulso dall'ambasciata , sostiene la Cnn. Ad Assange è stato tolto accesso a internet e quindi non è più in grado di gestire WikiLeaks.La sua uscita dalla sede diplomatica potrebbe dare inizio a una nuova fase per gli inquirenti americani, ha sottolineato la Cnn, ricordando che nell'aprile dello scorso anno le autorità Usa hanno preparato i capi di accusa per un suo arresto, a fronte della convinzione dell'intelligence americana che Assange sia stato usato dalla Russia come intermediario per diffondere le email hackerate a Hillary Clinton durante la campagna del 2016.Il fondatore di Wikileaks è stato accusato nel 2010 di aver stuprato due donne in Svezia ma, dopo sette anni, la procura svedese ha archiviato le indagini. È inoltre ricercato dalle autorità britanniche perché quando ottenne la protezione dell’Ecuador violò i limiti della libertà vigilata a cui era sottoposto nel Regno Unito.