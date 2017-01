Assange: manterrò la promessa di consegnarmi agli Usa se... Ma un suo legale ieri aveva detto il contrario

Julian Assange ribadisce di essere disposto a consegnarsi agli Stati Uniti, ma a condizione che vengano garantiti i suoi diritti. "Ribadisco tutto quello che ho detto, compresa l'offerta di andare negli Stati Uniti" in relazione alla scarcerazione di Chelsea Manning, ma "la commutazione della pena non avverrà fino a maggio. Possiamo avere molte discussioni da qui ad allora", ha detto il fondatore di Wikileaks parlando in audio-conferenza in diretta dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dove si trova dal 2012. Rispondendo alla domanda di Reuters sul se intendesse consegnarsi adesso alle autorità Usa, Assange ha risposto che la sua posizione non è cambiata e ha ribadito che gli Usa dovrebbero chiudere il caso contro di lui o rivelare eventuali accuse a suo carico.Solo ieri un suo legale aveva negato che fosse intenzionato a mantenere quanto promesso.Intanto, Chelsea Manning, a due giorni dall'annuncio fatto da Barack Obama, ringrazia via Twitter il presidente Usa che ha commutato la sua pena. Poche parole, per dire "Grazie @BarackObama per avermi dato una chance".Il 29enne Manning, condannato a 35 anni di carcere per aver consegnato migliaia di documenti riservati a Wikileaks, ha già scontato 7 anni di carcere. Grazie alla decisione del presidente Usa uscente, Manning verrà scarcerato il 17 maggio di quest'anno.