Chiapas Assassinato un giornalista in Messico, è l'undicesimo dall'inizio dell'anno

Mario Gomez (frame da www.elheraldodechiapas.com)

Un giornalista messicano è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre usciva dalla sua abitazione per andare al lavoro nello stato meridionale del Chiapas.Ne dà notizia il giornale per cui il cronista lavorava,sul proprio sito web.Mario Gomez è l'undicesimo giornalista ucciso in Messico dall'inizio dell'anno."Persone non identificate hanno assassinato a sangue freddo il reporter e corrispondente Mario Gomez mentre usciva dalla sua abitazione nel comune di Yajalon nel pomeriggio di venerdì", è scritto sul giornale.Gomez, corrispondente dalla zona Selva de Chiapas, è stato attaccato da due persone armate.