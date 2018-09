Dopo lite su migranti a Vienna Asselborn: 'Salvini usa metodi e toni fascisti anni 30' Ministro lussemburghese a Spiegel.de, 'provocazione calcolata'. Salvini,Asselborn?Se gli piacciono migranti li prenda

Nuova puntata del diverbio tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il collega Lussemburghese Jean Asselborn. Dopo la lite postata su Fb da Salvini, Asselborn torna sulla vicenda e ventila oltretutto l'ipotesi di essere stato vittima di una 'imboscata'. "Salvini - dice allo Spiegel - usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta".Secondo Asselborn, "si è trattato di una provocazione calcolata". Il video - dice al portale online del settimanale tedesco - è stato fatto "a sua insaputa".Se vengono ripresi incontri di ministri Ue oppure addirittura di capi di governo e di stato, "allora non ci potrà mai più essere un dibattito franco", aggiunge."Il ministro socialista del paradisofiscale Lussemburgo, dopo aver paragonato i nostri nonni emigranti italiani ai clandestini che sbarcano oggi, dopo aver interrotto un mio discorso urlando 'merda', oggi mi dà del 'fascista'. Ma dico io, che problemi hanno in Lussemburgo?!? Nessun fascismo, solo rispetto delle regole. Se gli piaccionotanto gli immigrati che li accolga tutti in Lussemburgo, in Italia ne abbiamo già accolti anche troppi. Buona domenica atutti, cin cin". Cosi Matteo Salvini replica al ministro Jean Asselborn.Al vertice ministeriale, a un certo punto Salvini ha detto che l'Italia non ha "l'esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più"; è su questo che è cominciato il battibecco con Asselborn, il quale ha concluso con l'esclamazione "merde alors". "A quel punto per me è stato troppo", spiega il ministro lussemburghese nel colloquio con Der Spiegel, ribadendo la sua posizione secondo cui l'immigrazione legale è necessaria per un'Europa che è in fase di invecchiamento e decine di migliaia di italiani in passato sono andati in Lussemburgo a lavorare. "Lo confermo", ha detto. Asselborn dice che sospetta di essere stato attirato deliberatamente in una trappola da Salvini: "È stata una provocazione calcolata", afferma il ministro lussemburghese, sottolineando che il video non è un caso isolato". Lo staff di Salvini "sistematicamente filma tutto quello che dice Salvini" e si mette in posizioni strategiche nelle sale, afferma Asselborn, affermando che riprendere le riunioni dei ministri implica che "non ci potrà mai più essere una discussione onesta".