SPORT

2018/05/23 11:07

Assemblea Lega A, non passa la risoluzione del contratto con Mediapro Come ieri è andato a vuoto tentativo di rompere con gli spagnoli. È passata la linea del presidente della Lazio Claudio Lotito, che non era in assemblea

Claudio Lotito Condividi Come ieri, nell'assemblea della Lega Serie A non è passata la delibera sulla risoluzione del contratto con Mediapro. Solo 10 dei 16 club presenti hanno votato sì (ieri 11) e 5 si sono astenuti, mentre il Chievo non ha partecipato allo scrutinio: non è stato raggiunto il quorum di 12.



È passata la linea del presidente della Lazio Claudio Lotito (che non era in assemblea), con il rinvio a lunedì. Dopo la votazione, scuri in volto, hanno lasciato la sede della Lega il presidente designato, Gaetano Micciché e il commissario, Giovanni Malagò. Come ieri, nell'assemblea della Lega Serie A non è passata la delibera sulla risoluzione del contratto con Mediapro. Solo 10 dei 16 club presenti hanno votato sì (ieri 11) e 5 si sono astenuti, mentre il Chievo non ha partecipato allo scrutinio: non è stato raggiunto il quorum di 12.È passata la linea del presidente della Lazio Claudio Lotito (che non era in assemblea), con il rinvio a lunedì. Dopo la votazione, scuri in volto, hanno lasciato la sede della Lega il presidente designato, Gaetano Micciché e il commissario, Giovanni Malagò.

Condividi