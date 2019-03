Partecipazione record all'assemblea Zingaretti proclamato segretario: "Il Pd non è spezzato, è tempo di rimetterci in cammino" All'hotel Ergife di Roma l'assemblea nazionale del Pd che ratifica l'elezione con le primarie di Nicola Zingaretti a segretario. Si votano inoltre presidente del partito, tesoriere e direzione

Assemblea Pd, Nicola Zingaretti, Paola De Micheli, Paolo Gentiloni, Luigi Zanda (LaPresse)

L'assemblea del Pd ha proclamato Nicola Zingaretti segretario. Il presidente della commissione congresso Gianni Dal Moro ha formalizzato i risultati delle primarie del 3 marzo: i voti totali sono stati 1.582.083 e quelli validi 1.569.628. In percentuale, Zingaretti ha avuto il 66% (in totale 1.035.955 voti). Dietro di lui, Maurizio Martina con il 22% e Roberto Giachetti con 12%. I componenti eletti dell'Assemblea sono 451 donne e 549 uomini. I delegati della mozione Giachetti sono 119, quelli della mozione Martina 228 e quelli di Zingaretti 653.Potrebbe essere l'assemblea Pd più partecipata di sempre quella del Partito Democratico in corso a Roma. Stando a quanto si apprende dagli organizzatori, infatti, sono circa 2.000 le persone tra delegati, ospiti e invitati che hanno preso posto all'Hotel Ergife.Paolo Gentiloni è stato eletto dall'assemblea del Pd presidente dem. L'ex premier è stato votato a maggioranza con 86 astenuti (di area Giachetti) e nessun voto contrario.Luigi Zanda è stato eletto a maggioranza dall'assemblea dem tesoriere del Pd. Ci sono stati 83 astenuti.Paolo Gentiloni ha nominato Anna Ascani e Deborah Serracchiani vicepresidenti del Pd.. Molti avversari e anche qualche amico prevedevano un disastro. Non è stato così". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nel suo intervento all'assemblea nazionale dem."Tutto ciò che ci accade intorno ci dice che dobbiamo muoverci. Insieme, io mi auguro,"."Noi abbiamo un governo della, pronuncia solo 'Ni'" ha detto il segretario del Pd. "È esattamente questo immobilismo che genera un insopportabile costo dell'incertezza e sappiamo quanto la fiducia sia importante per risollevare l'economia. L'Italia così galleggia. Nella prospettiva di affondare presto, se non cambia qualcosa", ha aggiunto."Un, un Pd che si muove, non è solo auspicabile ma all'improvviso sta diventando di nuovo possibile e credibile. A noi spetta ora prendere l'iniziativa. Mettendo in campo una nuova fase della battaglia democratica".e in tanti elettori del M5S, ma non solo lì, comincia ad esserci ripensamento. Non si sente più rappresentata quella domanda di cambiamento che comunque avevano intercettato. Il punto è che non è scontato che tornino a noi"."Non è in atto uno scontro politico dentro le regole della democrazia liberale. Ho la netta sensazione che il salto di qualità sia proprio nella rimessa in discussione della democrazia liberale" ha detto Zingaretti nel suo intervento. "Non è solo un governo di cui non condividiamo il programma: sarebbe normale. Ma il tentativo di stravolgimento di consuetudini costituzionali, di regole democratiche consolidate", ha aggiunto."Dobbiamo voltare pagina. In primo luogo dobbiamo cambiare noi, tutti noi., aperto, inclusivo, più in grado di essere percepito come amico di chi guarda a noi. Occorre un Pd che passi dal riconoscimento delle cose fatte anche al riconoscimento degli errori. Un Pd che ritorni al senso più profondo della sua missione"."Parlo del passato perché bisogna conoscerlo per poter vivere il presente e il futuro. Mettiamo definitivamente alle spalle le contese sugli equilibri interni. Un ragazzo di Fridays for future neanche sa che cosa siano"."Noi non dobbiamo neppure lambire una politica lontana dalla vita". Nicola Zingaretti cita, ricevendo gli applausi dell'assemblea dem."Prima le persone, può sembrare banale, ma dobbiamo. Siamo apparsi lontani, come in cima a una montagna, e ci siamo persi la quotidianità"."Faccio una proposta: se il Governo non li incontra,. E confrontiamoci con loro nei prossimi giorni".. Ecco perché nelle prossime settimane predisponiamoci ad aprire una fase costituente.. Proporrò di costruire forum tematici, diretti da un'alternanza uomo-donna nelle responsabilità. Forum grandi, aperti ad esperti anche non iscritti al Pd"."Ci doteremo di una room data, un cervello nuovo, per costruire accanto alle strutture territoriali le strutture del web. Per un partito digitale che non sia alternativo a quello delle persone"."Non si tratta di rimettere indietro le lancette dell'orologio, a cominciare con chi a mio giudizio ha sbagliato a separarsi da noi"."Penso a un nuovo statuto da scrivere e preparare insieme per tenere vive l'intelaiatura della democrazia italiana"."Vi propongo la nostra prima iniziativa.Facciamo nostro e rilanciamo l'appello lanciato da Romano Prodi dai fare del 21 marzo una giornata per la nuova Europa, esponendo la bandiera europea"."Propongo che ci sia un vicesegretario indicato anche da chi non ha vinto il congresso"."Con questo spirito unitario, credo che possa rappresentare per il Pd un rilancio del dialogo con la parte migliore del paese. Questa voglia di unità dobbiamo sperimentarla insieme. io lavorerò per questo".Questa non è un'assemblea di reduci o di scampati a un naufragio. Certo abbiamo avuto le nostre sconfitte, ma siamo consapevoli di avere sulle nostre spalle la responsabilità di un nuovo inizio". Lo ha detto Paolo Gentiloni, eletto dall'assemblea del Pd presidente dem. "Cerchiamo di vivere ognuno di noi il proprio pezzo di responsabilità in questa avventura collettiva. Il nuovo Pd non nasce dall'abiura del passato, ma dalla consapevolezza che questo nuovo inizio ci impone riflessioni, programmi e alleanze nuove"."Il nostro obiettivo per le Europee è mettere in campo una lista che ci possa consentire di battere la Lega di Salvini. Penso che tra di noi c'è un clima adatto a questa sfida. Non è per 'buonismo' o per 'volemose bene'. Questo partito deve avere di nuovo in testa che si fa un partito per il Paese e per vincere le prossime elezioni, non si fa un partito per guadagnare posizioni personali" ha detto sempre il presidente."Noi saremo una minoranza leale e ci distingueremo dalla minoranza precedente perché non spareremo alla diligenza". Lo ha detto Roberto Giachetti nel corso del suo intervento all'assemblea nazionale dem."Questo è un partito, non una 'baracca'. Siamo pronti a dare una mano, saremo una minoranza,non un'opposizione. Vogliamo dare il senso del riformismo radicale che abbiamo messo nella nostra mozione". Lo ha detto Maurizio Martina all'Assemblea nazionale del Pd a Roma. "Non lascerei mai la battaglia del salario minimo a questa maggioranza di governo", ha poi detto Martina rivolto al neosegretario Zingaretti, ribadendo che "il mio avversario è questa destra, non è dentro questa sala. Il Pd se vuole essere grande deve essere plurale".