Chiusi i lavori L'assemblea Pd approva all'unanimità la relazione di Martina. Resta segretario reggente

Italia ha di fronte un periodo ricco di incognite. Serve l'opposizione del #Pd. Faremo presto un Congresso per rilanciare il centrosinistra di governo. Ora fiducia in @maumartina — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 19 maggio 2018

L'assemblea del Pd ha approvato all'unanimità la relazione del segretario reggente Maurizio Martina, che resta in carica. I voti a favore sono stati 294, nessun contrario, 8 astenuti.Orfini ha messo in votazione la relazione di Martina "ringraziandolo per il lavoro che ha fatto fin qui e che continuerà a fare" nelle prossime settimane. L'assemblea è stata poi chiusa.Nel corso della votazione di inizio assemblea, quella sull'ordine del giorno che rimandava la discussione sul segretario, avevano votato 624 delegati, di questi 397 per lo slittamento e 221 contro, 6 astenuti. Hanno votato per modificare l'ordine del giorno i renziani, ma anche l'area guidata da Dario Franceschini e la vasta schiera di ministri che guardano al titolare della cultura, come Marco Minniti. Soprattutto, vota per il nuovo ordine del giorno il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Votano Andrea Orlando, che avrebbe voluto l'elezione di Martina, l'area guidata dal governatore pugliese Michele Emiliano e anche parte dei renziani, come confidano fonti parlamentari vicine all'ex segretario. E' la certificazione della tregua."Ora dobbiamo lavorare per l'alternativa al M5s e alla destra, il Pd deve parlare al Paese. Ci sono le condizioni per farlo", ha detto Maurizio Martina parlando con i giornalisti al termine dell'assemblea dem. Poi commenta: il voto dell'assemblea "equivale a una bella responsabilità. Adesso il tema è lavorare tutti insieme e dare un messaggio di serietà contro questo tentativo di governo nascente". E conferma l'intenzione di indire il congresso entro l'anno.Soddisfatto Paolo Gentiloni: "Italia ha di fronte un periodo ricco di incognite. Serve l'opposizione del Pd. Faremo presto un Congresso per rilanciare il centrosinistra di governo. Ora fiducia in Maurizio Martina", scrive in un tweet il premier al termine dell'assemblea che ha confermato il segretario reggente, rinviando la decisione sul cambio della guardia al vertice del partito.Anche Matteo Renzi è "contento" del fatto che l'assemblea abbia deciso di evitare divisioni. Ha vinto la linea di chi, come lo stesso Renzi, Gentiloni e Minniti, chiedevano di congelare il dibattito interno, è in sintesi la riflessione dell'ex segretario. "Unità e pace interna raggiunta, un risultato importante".