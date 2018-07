SPORT

2018/07/01 15:10

Gara combattuta con un finale inaspettato Marquez trionfa al Gp d'Olanda e allunga Marc Marquez ha vinto il Gran premio d'Olanda nella classe MotoGp. Sul circuito di Assen, la Honda del campione del mondo spagnolo ha preceduto Alex Rins su Suzuki e Maverick Vinales su Yamaha. Quarto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso, quinto per Valentino Rossi.Marquez, alla 39.ma vittoria nella classe regina, allunga in classifica generale: con 140 punti ora e' a +41 su Rossi.

Condividi Al TT di Assen, Gran Premio di Olanda, gara emozionante con vittoria di Marc Marquez davanti a Rins e Vinales. Grande partenza di Marquez, ma è Lorenzo ad essere scattato meglio di tutti. Secondo il ducatista, dietro al pilota Honda. Quinto Rossi. Al quinto giro Rossi si tocca con Lorenzo, Dovizioso dentro su Marquez. Terza la Ducati dell'italiano, ma Marquez lo ripassa mentre Rossi scivola al quarto posto. Al settimo giro rallenta all'improvviso Rossi. Lo passano sia Marquez che Dovizioso, poi il pilota Ducati passa ancora Marquez. Tra i due un duello entusiasmante, ma in testa rimane Lorenzo. I primi sette piloti tutti vicinissimi. Lorenzo, Marquez e poi Rins, che con la sua Suzuki passa anche Dovizioso. Intorno al 13° giro Rins cerca gloria, ma Lorenzo e Marquez lo tengono a bada. Nel giro seguente Dovi sorpassa Lorenzo che poi cede anche a Marquez. La gara, comunque, resta sempre aperta almeno per le prime sei posizioni. Continuano i sorpassi: Dovizioso davanti, poi Vinales, Marquez, Rossi e Rins. Crolla Lorenzo, che al giro 18 si ritrova sesto. Vinales attacca Marquez, ma sbagliano entrambi la staccata. Entrano Dovizioso e Rossi come primo e secondo, poi Vinales si rifà sotto, ma sono ancora Marquez e Dovi a riprendersi la testa con Rossi a inseguire. E' spettacolo ad Assen. A due giri dalla fine cede ancora Rossi che sbaglia traiettoria e diventa quinto alle spalle di Dovizioso. Marquez consolida la sua leadership in vetta al Mondiale. Grande secondo posto di Rins. Vinales terzo. Solo settimo Lorenzo. In definitiva una gara quasi d'altri tempi, con emozioni dal primo al'ultimo giro.

