Stop a Quota 100 e reddito cittadinanza Assolombarda: 2 miliardi di cuneo? Ne servono 13-14. Bonomi: non si guida il Paese da una spiaggia

Non si guida un Paese da un balcone o da una spiaggia

"Non servono pochi miliardi di abbattimento del cuneo, ne servono almeno 13 o 14, non certo i 2 miliardi e qualcosa di cui leggiamo nella Nadef". Il presidente di Assolombardachiede al governo interventi decisi con la Legge di Bilancio. "Non rispondeteci con un elenco di 27 o 39 proposte diverse - ha scandito - non parlateci di nuovo umanesimo e di nuovo rinascimento, questa volta stupiteci!". Nel suo intervento ha inoltre chiesto di fermare "l'esperimento negativo di Quota 100" e "l'espianto delle politiche del lavoro, dal reddito di cittadinanza"."Non spetta a noi imprenditori sostituirci ai partiti, non diamo giudizi politici sul perché qualcuno abbia creduto di ottenere in poche settimane nuove elezioni o su come qualcun altro abbia deciso di dar vita a una nuova maggioranza con chi sin lì avversava duramente" ha detto Bonomi spiegando che "noi non rappresentiamo maggioranza o opposizione, noi siam oimprenditori, noi siamo Assolombarda, noi siamo Confindustria"."Quel che coi interessava negli ultimi 28 mesi - ha scandito - era batterci perché la politica capisse che occorreva evitare errori e lo abbiamo detto e ripetuto direttamente anche a lei, signor Presidente - ha aggiunto riferendosi a Conte - quando è venuto a incontraci a Milano".- ha aggiunto - è l'energia dell'intero Paese e la sua decisione a trasformarsi e migliorarsi ad ogni livello che deve rispecchiarsi nelle decisioni di chi lo guida", perché "non sarà la spesa pubblica decisa dalla politica a salvarci, ma uno Stato diverso".Da qui la richiesta di Bonomi a "rimettere in sesto tutti insieme dal basso le fondamenta del Paese". "Non c'è un Nord contro un Sud - ha scandito - non c'è un'industria contro i servizi, non ci sono 'grandi' contro 'piccoli'". "Diamo vita - ha concluso - a un nuovo grande, comune anelito civico e di cittadinanza"."L'Italia ha una nuova occasione che fino a pochi mesi fa non esisteva, ora sta alla politica capire e mettere a frutto le nuove condizioni che si sono create" ha detto il presidente di Assolombarda aprendo i lavori dell'assemblea generale che nel suo intervento ha lanciato un appello al Paese per quello che ha definito il "metodo Milano", un modello di "leale e aperta cooperazione" che ci ha portato a vincere da Expo 2015 alla vittoria per le Olimpiadi invernali del 2026 e che "vorremmo esteso a tutta Italia.