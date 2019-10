Assolombarda Conte: "Stop a Iva evita rincaro da 542 euro a famiglia. Escludiamo qualsiasi patrimoniale"

Conte con Pereira alla Scala di Milano in occasione dell'assemblea di Assolombarda (Ansa)

ci sta mettendo a dura prova" lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Assemblea di Assolombarda alla Scala aggiungendo che con i dazi compensativi Usa c'è una "prospettiva che rischia di far male" a manifattura e agroalimentare e "ci preoccupa"."Faremo i tutto per limitare i danni" ha aggiunto e questo"anche lavorando" all'interno dell'Unione per "prospettive compensative"."Stiamo lavorando ad una riforma fiscale perché vogliamo un fisco più efficiente, più giusto. L'obiettivo non è aumentare il carico fiscale ma diminuirlo".Il governo "esclude l'introduzione di qualsiasi patrimoniale" ha assicurato il presidente del Consiglio dicendo che non c'è alcuna intenzione di penalizzare il settore dell'edilizia, tutt'altro e di "non toccare il diritto all'abitazione"."Abbiamo sterilizzato completamente l'aumento dell'Iva" ha detto Conte all'Assemblea sottolineando che l'attivazione delle clausole di salvaguardia"avrebbero costituito un enorme ostacolo per il rilancio del Paese" con un aggravio di spesa di "542 euro per famiglia" e una riduzione del Pil di 0,3 punti sulla crescita del 2020.Dalla riduzione dello spread l'Italia avrà risorse nel tempo per 18 miliardi: lo ha rivendicato il presidente del Consiglio spiegando che "sono risorse che reinvestiremo per l'abbattimento" della pressione fiscale come "l'abbattimento del cuneo fiscale" e in "investimenti nelle infrastrutture"."Il dato di disoccupazione ai livelli più bassi registrato in questi giorni non ci impedisce di osservare i problemi strutturali dell'Italia". Lo afferma Conte sottolineando che "dal 1995 al 2017 la produttività italiana è cresciuta dello 0,4% contro una media Ue dell'1,6%, a causa di grande riduzione degli interventi pubblici, che ha sollecitato l'accumulazione di capitale privato". Per Conte quella dell'Italia è una "doppia sfida", per "farla diventare più verde e più inclusiva senza lasciare indietro nessuno"."Questo - ha aggiunto - è un momento in cui serve fiducia e coraggio, fiducia a livello europeo come dimostra il grande gabinetto affidato all'Italia con l'incarico a Paolo Gentiloni"."I ritardi strutturali del Paese hanno inciso in maniera particolare al Sud". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte sottolineando che "vogliamo attuare piano strutturale per il Sud, ma non ne beneficeranno solo le regioni del Mezzogiorno". "La domanda interna del Sud - ha spiegato Conte - attiva il 14% del Pil, pari a 180 miliardi annui e se riparte il Sud ne beneficerà anche il Nord, soprattutto in un contesto globale difficile".