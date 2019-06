Pink Floyd Asta record per collezione di chitarre di David Gilmour: la Black Strat sfiora 4 milioni di dollari

David Gilmour, chitarra all'asta, screenshot da www.christies.com

Successo record per, che si è svolta ieri sera, ha totalizzato 21 milioni e 490.750 dollari (circa 19 milioni di euro), l'incasso più alto mai registrato per un incanto di strumenti musicali.Ha registrato il 100% di venduto la raccolta di 126 chitarre appartenute a, chitarrista e cantante dei, uno dei personaggi più influenti del rock.A guidare l'asta, come top lot, l'iconica Black Fenderdel 1969, che ha sfiorato i 4 milioni di dollari, raggiungendo la cifra di 3.975.000 e così stabilendo il nuovo record mondiale per qualsiasi chitarra venduta all'asta.L'iconica 'Black Strat' è stata la principale chitarra di Gilmour utilizzata per la registrazione di molti dei più grandi album dei Pink Floyd tra i quali "The Wall", "Wish You Were Here" e "The Dark Side of The Moon", così come i suoi album da solista.La chitarra fu acquistata nel 1970 nel famoso negozio Manny's Music di Manhattan, a New York. Il colore originale della chitarra - che ricordava quella regalata a Gilmour dai genitori per il suo 21esimo compleanno e poi rubata - non era nero, bensì sunburst, ma fu quasi subito modificato.Il ricavato dell'asta sarà devoluto in beneficenza a, un ente che si occupa della lotta ai cambiamenti climatici e al surriscaldamento globale, di cui Gilmour è da tempo un attivista e sostenitore.