Asti, cede balcone: donna muore travolta dalle macerie

Condividi

Travolta nel crollo del balcone sul quale si trovava, una donna è morta in via Ospedale ad Asti. Lavorava come colf nell'abitazione dove si è verificato l'improvviso cedimento, al secondo piano di un condominio. Il balcone è finito su quello sottostante, che a sua volta è crollato in strada. inutili i tentativi di rianimazione del 118.