Effetto Milleproroghe ​Atlantia: investitori internazionali si appellano all'Ue sulle concessioni autostradali Modifica unilaterale ci preoccupa molto, scoraggia gli investimenti

Forte preoccupazione degli investitori internazionali del gruppo Atlantia. Secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, una lettera di investitori internazionali del gruppo, sarà inviata a breve alla Commissione Ue e, tra gli altri ai Commissari Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Thierry Breton in cui esprimono "forte preoccupazione" per gli effetti del Dl Milleproroghe che modifica in modo unilaterale le concessioni autostradali in essere approvate per legge, tra cui quella di Autostrade per l'Italia.

Nella lettera, che sarà inviata a breve, già entro questa settimana, si evidenzia che la misura contenuta nel Milleproroghe è a tutti gli effetti simile alla modifica normativa - voluta dall'allora ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro - che portò nel 2006 la Commissione Ue ad aprire una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione del principio 'pacta sunt servanda', che impedisce una modifica delle concessioni in essere senza l'accordo dei concessionari.

Gli investitori chiedono dunque alla Ue di intervenire contro la norma del decreto Milleproroghe che, modificando unilateralmente le concessioni, si stima ridurrebbe l'indennizzo dovuto ad Autostrade per l'Italia in caso di revoca da 23-25 miliardi (secondo le valutazioni di Mediobanca e Jp Morgan) a circa 7 miliardi di euro.