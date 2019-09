Temperature oltre 30° e umidità al 75% Atletica leggera, prima medaglia italiana. Bronzo per Eleonora Giorgi Nei mondiali in Qatar la milanese è arrivata terza nella 50 km di marcia

Condividi

Prima medaglia per l'Italia ai mondiali di atletica di Doha, in Qatar. Eleonora Giorgi, classe '89, ha conquistato il bronzo nella 50 chilometri di marcia.Con un tempo di quattro ore, 29 minuti e 13 secondi, la 30enne milanese si è piazzata alle spalle delle cinesi Liang Rui, oro in 4h23:26, e della connazionale asiatica Li Maocuo, argento in 4h26:40.Per la Giorgi è un bronzo da dedicare alla tenacia dopo tante sfortune. L'azzurra in un colpo solo ha sfidato avversarie, il grande caldo (oltre i 30°) e l'altissima umidità che ha raggiunto picchi del 75%.La marciatrice laureatasi alla Bocconi non ha mai mollato superando anche momenti di crisi. Tra i chilometri 34 e 40 Eleonora ha saputo gestire la minacciosa rimonta dell'ucraina Olena Sobchuk arrivata fino a 19 secondi di distanza. La Sobchuk alla fine è arrivata quarta, con oltre quattro minuti di ritardo dall'italiana (4h33:38).Una medaglia "dal valore inestimabile che dedico a me stessa per aver tenuto duro e aver creduto in questo sogno senza mai arrendermi", ha esultato Eleonora Giorgi nel post gara.Il bronzo della portacolori delle Fiamme Azzurre, allenata dall'ex cinquantista Gianni Perricelli, è così la prima medaglia della spedizione italiana sulle rive del Golfo Persico. Sfortunate le altre due azzurre Nicole Colombi e Mariavittoria Becchetti che invece, complice il grande caldo, non hanno completato la competizione.