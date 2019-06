La tappa della Diamond League a Roma Atletica. Tamberi e Tortu, prove interessanti al Golden Gala Per il saltatore c'è il quarto posto con 2,28 m. Lo sprinter è quinto con 20"36 nei 200m, che non correva da due anni

Lo stadio Olimpico di Roma ha fatto da cornice al Golden Gala 'Pietro Mennea', tappa italiana della Diamond League di atletica.Per l'Italia c'era grande attesa per le prove di Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi. Note positive da entrambi, anche se è mancato l'acuto. Lo sprinter si presentava al via dei 200 metri dopo due anni. Qualche incertezza in uscita di curva e nel finale, ma un confortante 20"36 su cui lavorare. Successo allo statunitense Michael Norman con 19"70.Per Tamberi il 2,28m vale il quarto posto nella gara di salto in alto vinta dall'ucraino Bondarenko (2,31m). L'impressione dalla pedana è che il marchigiano abbia nelle gambe ben altre misure.In tribuna d'onore, per la prima volta a questo evento, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che si è potuto godere, oltre alle prove degli azzurri, il duello nei 100 metri fra l'olimpionica di Rio Elaine Thompson e la britannica Dina Asher-Smith. Vittoria della giamaicana in 10"89, contro i 10"94 della rivale. Nei 5000 metri fa il primato personale Yemaneberhan Crippa, nono in 13'18"83. Buoni i 110hs di Lorenzo Perini, settimo in 13"58, così come i 400hs di José Bencosme, settimo in 50"36. Nei 400hs femminili, ottavo posto in 55"99 per Ayomide Folorunso.