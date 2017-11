Londra Atp Finals, Federer eliminato in semifinale da Goffin

David Goffin firma l'impresa alle Atp Finals, torneo che si disputa sul veloce indoor alla 'O2 Arena' di Londra.Il belga, alla prima partecipazione alle Finals, ha battuto in semifinale il favoritissimo Roger Federer, numero 2 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4 in un'ora e 45' di gioco.Domani, Goffin incontrerà in finale il vincente dell'altra semifinale, che in serata vedrà il duello tra il bulgaro Grigor Dimitrov e lo statunitense Jack Sock.