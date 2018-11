Tennis Atp Parigi-Bercy, Khachanov batte Djokovic a sorpresa e vince il suo primo Masters 1000

Karen Khachanov

E' Karen Khachanov il vincitore del "Rolex Paris Masters", ultimo "Masters 1000" dell'anno, dotato di un montepremi pari a 4.872.105 dollari, che si è concluso sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy.Nella finale odierna, il 22enne russo, numero 18 del mondo, ha sconfitto col punteggio di 7-5 6-4, in un'ora e 37 minuti di gioco, il serbo Novak Djokovic, attuale numero 2 del ranking Atp, ponendo fine alla striscia di 22 trionfi consecutivi di Nole.Tuttavia, da domani Djokovic tornerà in cima alla classifica internazionale, scavalcando Rafa Nadal.Per il giovane Khachanov si tratta del quarto titolo del circuito messo in bacheca (il terzo nella stagione) ma soprattutto del primo "1000".