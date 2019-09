Bloomberg, primo slittamento forniture Attacchi raffinerie. Aramco rinvia consegne ottobre. Trump: non voglio guerra con Iran ma pronti

avrebbe informato almeno quattro clienti che le consegne di greggio previste per inizio ottobre subiranno un rinvio nel corso del mese. Lo scrivecitando alcune fonti secondo cui, dopo gli attacchi agli impianti, Saudi Aramco ha dovuto rivedere i piani di fornitura di petrolio ma avrebbe comunque assicurato che verranno rispettati i volumi fissati nei contratti di fornitura.Accuse e smentite dopo gli attacchi alle installazioni petrolifere saudite che hanno provocato una perdita di produzione considerata il più grande danno causato da un singolo evento per i mercati petroliferi. Gliminacciano nuovi attacchi, Usa ed Arabia Saudita, sulla base di filmati e immagini, puntano il dito su Iran e Iraq che però negano ogni responsabilità. Per l'"non è chiaro chi ci sia dietro", Mosca chiede di non giungere a "conclusioni affrettate". Il greggio schizza di oltre il 10%."Stiamo vedendo se l'Iran è dietro gli attacchi in Arabia Saudita. Non voglio una guerra con l'Iran, cercherò di evitarla, ma gli Usa sono pronti con le migliori armi, jet, missili e altri sistemi": lo ha detto il presidente americanoparlando con i giornalisti alla Casa Bianca.