Nessuna rivendicazione Attacchi con droni contro due impianti petroliferi in Arabia Saudita Nei due impianti gestiti dalla compagna pubblica Aramco si sono sviluppati incendi. Non ci sarebbero feriti

Attacchi con droni hanno provocato incendi in due grandi impianti petroliferi gestiti dalla compagna pubblica Aramco in Arabia Saudita. Lo hanno annunciato i media di Stato.Le immagini hanno mostrato fiamme e grosse colonne di fumo sopra Abqaiq, che dispone del più importante impianto di lavorazione di greggio al mondo. Un secondo attacco con drone ha innescato roghi nel giacimento petrolifero di Khurais più a ovest.Gli incendi sono ora sotto controllo in entrambe le strutture, hanno riportato i media di stato. Non ci sarebbero feriti.Gli attacchi non sono stati per ora rivendicati. In passato tuttavia i ribelli yemeniti Houthi hanno lanciato attacchi con droni all'interno del territorio dell'Arabia Saudita, che da anni guida una coalizione militare in guerra contro i miliziani separatisti.