Vertice al ministero dell'Interno Attacco a Londra, Minniti: mantenere alta la vigilanza Ma il livello della minaccia per l'Italia non cambia

Il ministro Minniti, che all'indomani dell'attentato di Londra ha presieduto questo pomeriggio al Viminale una riunione straordinaria del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, ha chiesto di mantenere elevato il livello di attenzione e di vigilanza, attraverso misure di sicurezza a protezione degli obiettivi e luoghi ritenuti più a rischio, con la massima efficacia di tutti i dispositivi di prevenzione e controllo del territorio, anche se il livello della minaccia non cambia per l'Italia.Alla riunione hanno partecipato i vertici nazionali delle Forze di Polizia, dei Servizi di Intelligence e il rappresentante della sicurezza del Regno Unito a Roma. Nel corso dell'incontro, i Vertici delle Forze di Polizia e dei servizi di Intelligence hanno svolto, ognuno per la parte di propria competenza, un'approfondita analisi dello scenario internazionale, con particolare riferimento anche al nostro Paese.Su indicazione del ministro Minnniti, inoltre, i prefetti convocheranno, in ambito provinciale, riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per valutare eventuali segnali di rischio, con l'obiettivo di garantire il massimo impegno per la sicurezza e la tranquillità degli italiani.