Cinque greci, due filippini e un ucraino, nel porto di Limbe Attacco a una petroliera greca in Camerun: rapiti 8 marinai

Petroliera (foto d'archivio Ansa)

Una petroliera battente bandiera greca nel porto di Limbe, in Camerun, è stata attaccata oggi da uomini armati che hanno sequestrato otto marinai: lo ha reso noto il ministero greco della Marina mercantile, secondo quanto riportano i media internazionali.I marinai sequestrati sono cinque greci, due filippini e un ucraino e fanno parte dell'equipaggio di 28 persone della petroliera Happy Lady. Nell'attacco un marinaio greco è rimasto ferito, ha aggiunto il ministero.Tra i sequestrati c'è anche il capitano della nave, un greco. Il marinaio ferito è stato colpito a una caviglia ed è stato portato in un ospedale locale."Il ministro greco della Marina mercantile, Yannis Plakiotakis, è stato informato e segue la vicenda da vicino con il ministro degli Esteri greco e la società che gestisce la petroliera", si legge in un comunicato del ministero.L'armatore è la società Eastern Mediterranean Athens, che ha sede ad Atene, ha reso noto la polizia portuaria.