Criminalità informatica Attacco hacker ai dati dei politici in Germania, coinvolta anche Angela Merkel Rubati e poi diffusi online milioni di dati di politici e giornalisti

C'è anche la cancelliera tedesca Angela Merkel tra i politici vittime di un imponente attacco hacker in Germania. Secondo quanto riferito, sull'account Twitter utilizzato per la pubblicazione dei dati sono stati diffusi il suo numero di fax, il suo indirizzo mail e corrispondenza a lei destinata e da lei inviata. Non è stato al momento chiarito se queste lettere contessero informazioni sensibili.Il massiccio attacco informatico contro politici e celebrità, compreso il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier, ha portato al furto di milioni di dati diffusi online. E' quanto riporta oggi la Bild, secondo cui si tratta della "più grave perdita di dati nella storia tedesca".Secondo quanto riferito dalla radio tedesca Rbb, i dati personali ed i documenti di centinaia di politici sono stati pubblicati su un account Twitter. Praticamente gli esponenti di tutti i partiti rappresentati al Bundestag sono stati colpiti, ad eccezione dei rappresentanti di Alternativa per la Germania (Afd), di estrema destra. Su Twitter sono stati diffusi numeri di cellulare e indirizzi, ma sono stati pubblicati anche carte d'indentità, contenuti di chat e informazioni su carte di credito. Al momento non ci sono conferme sulla veridicità dei dati pubblicati.A essere presi di mira sono stati il Bundestag, i partiti, le associazioni e i giornalisti. Stando alle informazioni ottenute dalla Bild, gli attacchi sono andati avanti fino alla fine dello scorso ottobre scorso, ma non è ancora chiaro quando siano iniziati, né da parte di chi. Colpiti i gruppi parlamentari di Cdu-Csu, Spd, Verdi, Sinistra e Fdp.