Attentato Barcellona, la condanna dello sport spagnolo

There has been a terrorist attack in Barcelona. Stay strong Barcelona 😭 pic.twitter.com/PLhTICVB1B — Leo Messi (@messi10stats) 17 agosto 2017

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 agosto 2017

La ciutat més bonica del món, la nostra ciutat. Patim per tu i per tots els barcelonins. Força i à nims, Barcelona! https://t.co/m45OWrjWgp — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 17 agosto 2017

Unanime la condanna dello sport spagnolo dopo l'attentato di Barcellona."C'è stato un attacco terroristico a Barcellona. Sii forte Barcellona". La stella della società blaugrana Lionel Messi ha commentato così l'attentato avvenuto oggi pomeriggio nella città catalana. Il messaggio dell'attaccante argentino è accompagnato da una foto che ritrae la città di Barcellona dall'alto con l'hashtag #StayStrongBarcelona.Oltre alla star blaugrana, anche la società si unisce alla solidarietà ÂAnche l'Espanyol, l'altro club calcistico di Barcellona che milita nella Liga, ha espresso la propria solidarietà tramite i social. "La città più bella del mondo, la nostra città - si legge in un tweet - Soffriamo per tutti voi. Forza e coraggio, Barcellona!".Messaggi di solidarietà anche da Real Madrid e Atletico Madrid, in generale da tutti i club iberici. Dal calcio alla Formula 1, Fernando Alonso via social parla di "tristezza per tutto ciò che sta accadendo a Barcellona. Sono vicino alle famiglie delle vittime e ai feriti in questi momenti così duri. BASTA". Il tennista Rafa Nadal si definisce "distrutto per quello che è successo a Barcellona".