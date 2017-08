Dopo la strage Attentato Barcellona, la condanna e la solidarietà internazionale

Condividi

All of Europe stands with #Barcelona. Our thoughts are with the victims and all affected by this cowardly attack on innocents. — Donald Tusk (@eucopresident) 17 agosto 2017

My heart goes out to the victims of the attack in #Barcelona and their families. Full support to authorities. EU united in defence of peace — EP President Tajani (@EP_President) 17 agosto 2017

Sigo con atención las noticias que llegan de #Barcelona. Nuestros pensamientos están con todo el pueblo español. — Federica Mogherini (@FedericaMog) 17 agosto 2017

In tiefer Trauer sind wir bei den Opfern des widerwärtigen Anschlags in #Barcelona - in Solidarität + Freundschaft an d. Seite der Spanier. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 17 agosto 2017

Toutes mes pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone. Nous restons unis et déterminés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 agosto 2017

Solidaridad con #Barcelona. Estamos a su lado. 🇫🇷🇪🇸 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 agosto 2017

...and the emergency services responding to this ongoing incident. The UK stands with Spain against terror. (2/2) — UK Prime Minister (@Number10gov) 17 agosto 2017

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 agosto 2017

Numerose le reazioni internazionali dopo l'attentato di Bercellona."Questo attacco codardo ha preso di mira intenzionalmente persone che si stavano godendo la vita con la famiglia e gli amici. Non ci faremo mai intimidire da una tale barbarie". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, commentando l'attacco terroristico di Barcellona. "È con profondo dolore e angoscia che ho appreso dell'attacco terroristico che ha colpito il cuore di Barcellona questo pomeriggio. Mando le mie più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime, al primo ministro Rajoy e al popolo spagnolo. I miei pensieri sono con la gente di Barcellona", ha aggiunto Juncker, rivolgendo "un pensiero speciale per le persone che in modo eroico hanno reagito correndo verso il pericolo per aiutare gli altri, e per le forze di sicurezza che stanno lavorando per tenere al sicuro la popolazione. La Commissione è a disposizione delle autorità per offrire ogni aiuto e assistenza necessari", ha concluso."Tutta l'Europa sta con Barcellona. I nostri pensieri vanno alla vittime a tutte le persone colpite da questo vile attacco contro innocenti". Così su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk.Il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani ha espresso in un tweet il suo "sostegno totale" alle autorità spagnole in riferimento all'attentato di oggi a Barcellona e ha ribadito che l'Ue è "unita nella difesa della pace"."Seguo con attenzione le notizie che giungono da Barcellona. I nostri pensieri sono con tutto il popolo spagnolo". Lo scrive su twitter l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini.Il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel, Steffen Seibert. ha denunciato oggi l'attacco "rivoltante" avvenuto a Barcellona. "Noi pensiamo con una profonda tristezza alle vittime dell'attacco rivoltante a Barcellona, con solidarietà e amicizia agli spagnoli", ha dichiarato Seibert sul suo profilo Twitter."Tutti i miei pensieri e la solidarietà della Francia per le vittime del tragico attacco a Barcellona. Restiamo uniti e determinati". Lo scrive su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron dopo gli attacchi a Barcellona.Theresa May esprime la sua solidarietà alla Spagna nella lotta contro il terrorismo. La premier britannica, che nei mesi scorsi ha dovuto gestire diversi attentati, ha scritto su Twitter: "I miei pensieri vanno alle vittime del terribile attacco di oggi a Barcellona ed ai servizi di emergenza. Il Regno Unito è solidale con la Spagna contro il terrorismo".Anche il presidente russo Vladimir Putin si è unito al corso di cordoglio alle autorità spagnole per l'attentato terroristico che ha colpito oggi Barcellona. "Condanniamo con forza questo crimine crudele e cinico, commesso contro civili. - ha scritto Putin nel suo telegramma di condoglianze al re Filippo VI di Spagna - Quanto accaduto, ancora una volta, conferma la necessità di una reale unione degli sforzi di tutta la comunità internazionale nella lotta senza compromessi contro le forze del terrore". Lo riferisce il Cremlino in una nota sul suo sito internet.ÂIl primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato oggi un appello "al mondo civilizzato per lottare contro il terrorismo", dopo l'attentato che ha fatto 13 morti nel pomeriggio a Barcellona. "Israele condanna fortemente l'attentato terroristico di Barcellona", ha affermato Netanyahu in un comunicato. "Noi abbiamo visto - ha aggiunto - di nuovo questa sera che il terrorismo colpisce ovunque. Il mondo civilizzato deve combatterlo assieme per sconfiggerlo".Il presidente americano Donald Trump ha condannato l'attentato di Barcellona e ha offerto alla Spagna l'aiuto degli Usa per le indagini. "Gli Stati Uniti condannano l'attacco terrorista di Barcellona in Spagna, e faremo tutto il necessario per essere d'aiuto. Siate duri e forti, vi amiamo, ha scritto Trump su Twitter."Michelle ed io pensiamo alle vittime e alle loro famiglie a Barcellona. Gli americani staranno accanto ai loro amici spagnoli." Così l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama esprime la sua solidarietà per l'attentato a Barcellona, in un tweet che si conclude con "un abrazo" in spagnolo."Il Santo Padre ha appreso con grande preoccupazione quanto sta accadendo a Barcellona. Il Papa prega per le vittime di questo attentato e desidera esprimere la sua vicinanza a tutto il popolo spagnolo, in particolare ai feriti ed alle famiglie delle vittime". A renderlo noto è il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Greg Burke.