Francia Attentato a Lione, arrestato un sospetto Undici le persone ferite sabato scorso nell'esplosione di un ordigno artigianale

"Un sospetto è stato appena arrestato" per l'esplosione di sabato scorso a Lione, in Francia, che ha causato il ferimento di 11 persone. Lo ha annunciato su Twitter il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner.Ad esplodere in strada è stato un ordigno artigianale imbottito di chiodi e comandato a distanza.Non si conoscono al momento ulteriori dettagli.