Afghanistan Attentato con autobomba a Kabul. Al Jazeera: 16 morti e oltre 100 feriti I talebani rivendicano l'attacco avvenuto presso il ministero della Difesa, in un'area dove ci sono diverse scuole: fra i feriti decine sono bambini

Sono almeno 16 le persone rimaste uccise dall'esplosione di un'autobomba a Kabul piazzata fuori dal ministero della Difesa, stando a fonti del ministero dell'Interno afghano citate da al Jazeera. I feriti sono 105, tra cui 26 bambini e 5 donne, stando al locale ministero della Salute.Dopo la detonazione della bomba uomini armati hanno fatto irruzione in un edificio dove si sono verificati scontri con le forze afghane, ha aggiunto il portavoce del ministero dell'Interno, Nasrat Rahimi.Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, in un comunicato ha rivendicato l'attacco, avvenuto proprio mentre a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Usa e forze anti-governative volti a porre fine alla guerra in Afghanistan."C'è stata una grande esplosione, poi una serie di esplosioni più piccole. Al Centro chirurgico di Emergency per vittime di guerra abbiamo ricevuto 45 pazienti, 22 ammessi per cure chirurgiche mentre 23 sono stati trattati ambulatorialmente. Due di questi, purtroppo, sono morti… uno di loro era un bambino. Tra i pazienti ricevuti oggi ci sono 17 minorenni. E ci sono ancora pazienti in arrivo" racconta Marco Puntin, coordinatore di Emergency.Secondo l'ultimo rapporto di Unama, la missione Onu di assistenza in Afghanistan, nei primi tre mesi del 2019, la guerra in Afghanistan ha causato 1.773 vittime civili, di cui 582 bambini.