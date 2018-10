Non è la prima volta Russia, attentato incendiario contro la “fabbrica dei troll” a San Pietroburgo La Fan controlla 16 portali web e totalizza 30 milioni di utenti unici giornalieri

Condividi

La notte tra lunedì e martedì qualcuno ha lanciato una bottiglia Molotov negli uffici della famigerata “fabbrica dei troll” a San Pietroburgo. L’istituzione, nota prima come “Agenzia delle ricerche in rete” riconducibile a Evghenij Prigozhin, il“cuoco di Putin”, ora si chiama “Agenzia di notizie federali” (FAN). La FAN controlla 16 portali web e totalizza 30 milioni di utenti unici giornalieri, posizionandosi come seconda agenzia giornalistica del paese, dopo RIA Novosti. Il presunto titolare Evghenij Prigozhin è stato accusato dal procuratore speciale statunitense Robert Mueller di ingerenza negli affari interni e processi politici negli USA. Questo è il secondo attentato incendiario contro la “fabbrica dei troll”: il primoincendio doloso risale alle presidenziali russe nel marzo scorso.