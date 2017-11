Una domenica con la corsa più amata al mondo Attesa per la Maratona di New York tra entusiasmo e paura Uno degli eventi sportivi più affascinanti al mondo con 53mila podisti alla partenza. Saranno 3mila gli italiani che si cimenteranno tra i cinque distretti della Grande Mela. Proccupazione, ma anche voglia di voltare le spalle al terrorismo dopo l'attentato di Manhattan

Condividi

Arriva la Maratona di New York, la 42km più affascinante che richiama migliaia di runners da tutto il mondo. Saranno ben 53mila i podisti che si cimenteranno tra il Ponte di Verrazzano e Central Park per una domenica di festa anche se ancora aleggia l’allarme terrorismo dovuto al recente attentato di Manhattan.Il montepremi della Maratona 2017 di New York si preannuncia particolarmente ricco: un totale di ben 825mila dollari (circa 707mila euro) che saranno distribuiti tra i migliori atleti al traguardo. "Ci sarà una grande presenza della polizia. Vedrete tanti agenti armati. Ma sono state prese anche delle misure per proteggerci che voi non vedrete - ha detto il sindaco, Bill De Blasio, durante un collegamento televisivo -. Siamo fiduciosi che tutto andrà secondo i piani".Lo scorso anno hanno partecipato 51mila atleti da ogni parte del mondo. Saranno oltre 53mila i partecipanti a questa 47esima edizione, duemila in più rispetto allo scorso anno. La parte del leone la fanno naturalmente gli Stati Uniti con 38mila iscritti, di cui oltre 19.838 vengono dallo stato di New York. con ben 3.002 podisti iscritti.Sarà la maggior partecipazione italiana degli ultimi 5 anni, dopo che nel 2012 la gara fu annullata a soli tre giorni dalla partenza dal sindaco Michael Bloomberg a causa del passaggio dell’uragano Sandy. In quell’anno i podisti italiani iscritti erano 2.827. Nei quattro anni successivi si era verificato un notevole calo di partecipazione. Dopo l’Italia, tutte europee le altre prime cinque nazioni: Francia (2.596),Gran Bretagna (1.727), Germania (1.393), Olanda (1.215), Spagna (1.115). La prima nazione non europea è invece l’Australia con 969 iscritti.Tre atleti italiani sono inseriti nei top runners: esordio sulla distanza di Sara Dossena, scesa quest’anno a 1h10’39” sulla mezza maratona dopo alcune stagioni da triatleta, e per Emma Quaglia, medico di professione, che è stata protagonista in azzurro (sesta ai Mondiali nel 2013) e correrà a New York per la prima volta. C’è poi il 25enne Francesco Puppi, laureando in fisica e campione mondiale di corsa in montagna lunghe distanze.Tra i big La fuoriclasse keniana Mary Keitany, che a Londra in primavera ha stabilito il record del mondo in gare solo femminili (2h17’01”), andrà in caccia del quarto successo consecutivo mentre fra gli uomini ci saranno l’eritreo vincitore uscente Ghirmay Ghebreslassie, l’ex primatista mondiale Wilson Kipsang e Geoffrey Kamworor. Start per le donne élite alle 9.20 locali (15.20 in Italia), con gli uomini e il primo gruppo di partenza mezz’ora più tardi. La Maratona di New York 2017 di domenica 5 novembre sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle ore 14.30 alle 18.10 (anche in streaming).Confermato il percorso che dopo la partenza dal Ponte Giovanni da Verrazzano, posto a Staten Island, vedrà gli atleti, in base alla loro onda di partenza, dividersi in tre diversi tracciati per poi riunirsi intorno al 13mo chilometro nei pressi di Flatbush Avenue.Al chilometro 25 il temutissimo Quennsboro Bridge che, con il suo dislivello, ha spesso rappresentato un punto cruciale per quanto riguarda la vittoria finale.Nei successivi chilometri tracciato completamente lineare, ma non piatto, che si dirigerà verso il Bronx per poi svoltare a sinistra, quando si supererà il Madison Avenue Bridge, per entrare nel Central Park, dove dopo 42.195 km sarà posta la linea del traguardo.Queste le liste dei top runnersLemi Berhanu (ETH) 2:04:33”Lelisa Desisa (ETH) 2:04:45Geoffrey Kamworor (KEN) 2:06:12Tadesse Abraham (SUI) 2:06:40Lucas Rotich (KEN) 2:07:17Ghirmay Ghebreslassie (ERI) 2:07:46Hiroyuki Yamamoto (JPN) 2:09:12Michael Butter (NED) 2:09:58Koen Naert (BEL) 2:10:16Bayron Piedra (ECU) 2:14:12Francesco Puppi (ITA) DebuttoMary Keitany (KEN) 2:17:01Edna Kiplagat (KEN) 2:19:50Mare Dibaba (ETH) 2:19:52Tigist Tufa (ETH) 2:21:52Mamitu Daska (ETH) 2:21:59Christelle Daunay (FRA) 2:24:22Jessica Augusto (POR) 2:24:33Kaoru Nagao (JPN) 2:26:58Miranda Boonstra (NED) 2:27:32Diane Nukuri (BDI) 2:27:50Emma Quaglia (ITA) 2:28:15Adriana Da Silva (BRA) 2:29:17Eva Vrabcova (CZE) 2:30:10Askale Merachi (ETH) 2:32:25Beverly Ramos (PUR) 2:36:31Manuela Soccol (BEL) 2:37:09Dailin Belmonte (CUB) 2:38:08Charlotte Karlsson (SWE) 2:42:29Marie-Ange Brumelot (FRA) 2:48:46Gloria Giudici (ITA)2:48:55Sara Dossena (ITA) DebuttoBetsy Saina (KEN) Debutto