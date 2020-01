Il conflitto Atteso il voto del Parlamento turco sull'invio di truppe in Libia Il contingente dovrà sostenere il governo riconosciuto a livello internazionale di Al Serraj a Tripoli contro l'offensiva delle milizie dell'uomo forte della Cirenaica, Haftar

Il Parlamento turco vota nelle prossime ore la mozione sull'invio di un contingente militare in Libia a sostegno del governo di Tripoli, anticipando il normale calendario di ripresa dei lavori. Un'urgenza dettata dall'avanzata delle truppe del generale Khalifa Haftar: se la capitale cadesse, sarebbe la fine del governo di Fayez al-Serraj, con cui il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha concluso un accordo lo scorso 27 novembre, che riconosce alla Turchia la giurisdizione su una fetta di Mediterraneo orientale al largo di Cipro. Un tratto di mare che Erdogan non può permettersi di perdere, per evitare che la Turchia resti tagliata fuori da un hub energetico che collegherebbe l'Europa con i giacimenti ciprioti e israeliani.Nel testo sottoposto al Parlamento turco lo scorso 30 dicembre la missione, che in base a quanto rivelato dal ministro degli esteri Mevluti Cavusoglu dovrebbe durare un anno, non viene mai definita belligerante, ma appare più come una mossa per bilanciare le forze in campo e fermare l'avanzata di Haftar.Erdogan ha i voti del suo partito Akp e dei nazionalisti alleati del Mhp, perplessa l'opposizione. La mozione chiede il sostegno del Parlamento "al fine di garantire un cessate il fuoco, rilanciare un processo politico e favorire un ritorno alla diplomazia". Il testo fa riferimento alla situazione umanitaria in Libia e alla lotta al terrorismo. "La situazione umanitaria è in predicato di peggiorare considerato che vengono presi di mira civili e infrastrutture civili. Gli scontri favoriscono le azioni di gruppi terroristici come Isis e al Qaeda e potrebbero causare fuga di civili ed emergenze umanitarie nel mar mediterraneo". Tutti fattori che, secondo quanto scritto dalla presidenza turca, si prestano a costituire "minacce per la Turchia e la stabilita' regionale".Si sottolinea la "necessita'" di inviare soldati per impedire che Isis e Al Qaeda "sfruttino la mancanza di stabilità per il traffico di esseri umani e il rafforzamento delle proprie milizie armate"; un intervento da svolgere "in linea con le norme del diritto internazionale", nato dalla necessita' "di prendere tutte le contromisure possibili contro le minacce alla sicurezza della Turchia". Obiettivo è "la rimozione degli attacchi agli interessi della Turchia in Libia", minacce che arrivano da "gruppi terroristici armati illegali". Anche se manca un esplicito richiamo, il riferimento è al gruppo militare Wagner, fondato dalla Russia, ma senza il coinvolgimento diretto di Mosca, di cui Erdogan ha più volte denunciato le azioni illegali compiute al fianco delle milizie di Haftar.