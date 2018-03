ITALIA

2018/03/04 13:00

In coda per il voto Attivista Femen si spoglia contro Berlusconi in coda al seggio La giovane appartenente al movimento femminista ha atteso l’ex premier al suo seggio di via Scrosati, come già successo anche nel 2013

Le Femen a Marine Le Pen: Pentiti! Le Femen a Parigi contro 'l'epidemia fascista' Condividi Originale contestazione oggi contro Silvio Berlusconi: stamattina nel suo seggio elettorale di Milano una ragazza a torso nudo gli ha urlato “Berlusconi, il tempo è scaduto”. Nel 2013 Berlusconi, sempre nel seggio di via Scrosati del capoluogo lombardo, era stato contestato da tre attiviste del movimento femminista con le stesse modalità.



