Audio di Casalino contro il Mef. M5s difende portavoce: nei ministeri c'è chi rema contro

"La linea del Movimento cinquestelle non è mai cambiata": si intitola così il post, pubblicato sul blog ufficiale di M5s, in cui i Cinquestelle difendono Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, dopo le polemiche e le richieste di dimissioni giunte dall'opposizione per la diffusione sulla stampa della registrazione in cui Casalino annunciava una "megavendetta" contro i dirigenti del Mef accusati di fare ostruzionismo."Quello che è stato ripetuto per l'ennesima volta ai giornalisti De Angelis e Salvatori da Rocco Casalino, e che oggi campeggia su tutti i giornali, era la linea del MoVimento 5 Stelle detta e ridetta in tutte le salse", esordisce il post firmato Movimento cinque stelle."Siamo assolutamente convinti (ed è sotto gli occhi di tutti) che nei ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro: uomini del Pd e di Berlusconi messi nei vari ingranaggi per contrastare il cambiamento, in particolare il reddito di cittadinanza che disintegrerà una volta per tutte il voto di scambio" sottolineano i grillini. "La spalla di questi uomini del sistema sono i giornali del sistema. Difendono tutti gli stessi interessi: i loro. Il MoVimento 5 Stelle difende quelli dei cittadini", conclude il post."'Nel 2019 ci concentreremo a fare fuori tutti questi pezzi di m**** del Mef'. 'Non ce ne fregherà niente, ci sarà una cosa ai coltelli'. Così parlò Casalino, portavoce del premier. Presidente Conte, dimostri di avere un briciolo di autonomia e allontani questa gente indegna". A scriverlo su Twitter è Matteo Orfini, presidente del Pd.