226.163 vetture immatricolate in marzo In Italia riparte il mercato dell'auto

Accelera il mercato delle auto a marzo. La Motorizzazione ha immatricolato 226.163 autovetture, con un incremento del 18,16% rispetto a marzo 2016, quando ne furono immatricolate 191.411. A febbraio 2017 sono state invece immatricolate 184.278 autovetture, con una crescita del 6,46% rispetto allo stesso mese dell'anno prima quando ne furono immatricolate 173.100.Sempre a marzo 2017 sono stati registrati 460.814 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con un aumento del 4,76% rispetto all'anno prima, durante il quale ne furono registrati 439.861 (nel mese di febbraio 2017 sono stati invece registrati 409.159 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -4,59% rispetto a febbraio 2016, durante il quale ne furono registrati 428.860). A marzo il volume globale delle vendite (686.977 autovetture) ha dunque interessato per il 32,92% auto nuove e per il 67,08% auto usate.Nel primo trimestre dell'anno la Motorizzazione ha in totale immatricolato 582.465 autovetture, con un aumento dell'11,93% rispetto al periodo gennaio-marzo 2016, durante il quale ne furono immatricolate 520.362. Nello stesso periodo di gennaio-marzo 2017 sono stati registrati 1.248.243 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di +0,43% rispetto a gennaio-marzo 2016, durante il quale ne furono registrati 1.242.905.Secondo l'Unrae, l`Associazione delle case automobilistiche estere, le vendite di auto a marzo consolidano "la previsione di un ulteriore recupero che il mercato potrà registrare a fine anno".