Dopo dichiarazione di incostituzionalità Corte Suprema di Papua Nuova Guinea L'Australia chiude il centro di Manus, i rifugiati rifiutano di lasciarlo Il centro è oggetto di continue controversie e condanne da organizzazioni per i diritti umani, Onu compresa, per abusi sistematici

L'Australia ha ufficialmente chiuso, dal 31 di ottobre, il centro di detenzione di profughi e richiedenti asilo stabilito dall'Australia nell'isola di Manus in Papua Nuova Guinea, che è stato dichiarato oltre un anno fa "illegale e incostituzionale" dalla Corte Suprema del paese. Tuttavia oltre 600 uomini, in massima parte con lo status di profughi, restano barricati all'interno nonostante il taglio delle forniture di acqua, elettricità e cibo e rifiutano di essere trasferiti in alloggi 'di transito' nella vicina cittadina Lorengau, affermando di non sentirsi al sicuro nella comunità della piccola isola, dove i residenti locali esprimono ostilità e dove vi sono state violente aggressioni da parte di gruppi armati a profughi e richiedenti asilo.Per Canberra, trasferire i richiedenti asilo che approdano in Australia nei centri di Manus e Nauru è un modo per scoraggiare flussi più massicci. I centri, sono oggetto di continue controversie e condanne da organizzazioni per i diritti umani, Onu compresa, per abusi sistematici come violenze fisiche e anche omicidi, abusi sessuali, accuse di torture da parte delle guardie, cure mediche inadeguate con conseguenze mortali e tassi catastrofici di disturbi mentali, autolesionismi e suicidi.Il governo australiano ha deciso di chiudere il centro di Manus, dal 31 ottobre, dopo la sentenza dello scorso anno della Corte Suprema in cui si definiva incostituzionale tenere le persone in quelle condizioni. Ai detenuti è stata offerta la possibilià di rifarsi una vita in Papua Nuova Guinea, trasferirsi nel campo di Nauru, ritornare in patria o andare in un Paese terzo, come la Cambogia o gli Stati Uniti. Finora solo in 54 hanno acconsentito di trasferirsi negli Usa. La stragrande maggioranza ha scelto di restare, nonostante il blocco di luce e acqua, e rifiutare i centri di transizione dove si sentono alla mercé di comunità ostili.Il rappresentante dell'Alto Commissario Onu per i Rifugiati, Nai Jit Lam, a Manus per monitorare i tentativi di rimuovere gli uomini dal centro di detenzione, ha ispezionato i tre alloggi allestiti per i profughi a Lorengau, e riferisce che almeno uno non è ancora pronto. "Vi sono ancora grossi lavori in corso. Abbiamo visto macchinario pesante ancora sul posto", ha detto alla radio australiana Abc.Nell'avviso finale diffuso domenica sera, le autorità di immigrazione di Papua Nuova Guinea hanno avvertito che il sito è ornato ad essere parte della base della marina militare, che si prepara a riprenderne il controllo. E che gli uomini che scelgono di rimanere sono passibili di "rimozione da una base militare attiva". Il comandante della base navale ha assicurato che non vi sarà alcuna "azione arbitraria" contro di loro, ma se riceverà ordine dal quartier generale di rispondere a eventuali incidenti, i militari li rimuoveranno con la forza.Intanto i legali che rappresentano il gruppo hanno chiesto un'udienza urgente della Corte Suprema sostenendo che sono stati violati i diritti umani. A quanto riferisce il Guardian Australia, gli avvocati sperano anche di incontrare i legali del governo di Port Moresby per trovare una soluzione ragionevole all'impasse - potenzialmente una riapertura del centro riprendendo le forniture di acqua, cibo ed elettricità, finch non sarà trovata una soluzione di più lungo termine.Lo scorso settembre, la Corte Suprema dello stato australiano di Victoria ha ratificato un risarcimento danni per oltre 70 milioni di dollari (45 milioni di euro) a circa 1300 profughi e richiedenti asilo detenuti nel centro stabilito dall'Australia nell'isola di Manus in Papua Nuova Guinea, nel Pacifico. Nell'accordo più oneroso in materia di diritti umani nella storia australiana, i profughi e richiedenti asilo sono stati risarciti per detenzione illegale tra il 2012 e il 2016, con negligenza da parte del governo australiano che non avrebbe adeguatamente tutelato i loro diritti umani. I legali che hanno condotto la class action, dello studio legale Slater and Gordon, sostenevano che l'Australia ha violato i suoi obblighi di assistenza (duty of care), tenendo i detenuti in condizioni che hanno causato danni fisici e psicologici. Il governo conservatore di Canberra aveva concordato il risarcimento lo scorso giugno, piuttosto che procedere con un processo di diversi mesi che avrebbe richiesto deposizioni di 200 testimoni riguardo ad abusi sistematici e trattamenti medici inadeguati, che hanno portato a lesioni e decessi.