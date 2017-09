Vaccini L'Australia nega il visto a scrittore Usa anti-vax. Altri due rifiuti a luglio Ministero: sono persone pericolose

Condividi

L'Australia nega il visto agli anti-vaccinisti: l'ultimo caso, dopo i due di luglio, quello di uno scrittore americano che aveva in programma per il prossimo dicembre un tour di conferenze, in cui avrebbe chiesto un bando di 5 anni per le vaccinazioni. A segnalare la vicenda la Bbc. Il ministro australiano per l'Immigrazione, Peter Dutton, ha confermato il rifiuto del visto a Kent Heckenlively, questo il nome dell'uomo, che si autodefinisce come "l'anti-vax n.1 al mondo", perch gli anti-vaccinisti sono "persone pericolose. Non nell'interesse del paese che lui venga qui".Nel mese di luglio, anche a due attiviste anti-vaccini, Polly Tommey e Suzanne Humpreys, stato proibito di entrare in Australia per tre anni. Le due donne sostenevano il legame tra vaccini e autismo. All'inizio dell'anno il Paese ha iniziato a considerare una legge nazionale, sulla scorta di quanto deciso da alcuni stati, per proibire l'iscrizione a centri infantili e asili ai bambini non vaccinati.