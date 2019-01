Brutti incontri Australia: i velenosi rospi delle canne “scroccano” un passaggio a un pitone di 3 metri. E non solo

Nel nord dell'Australia un uomo è riuscito a riprendere una scena sorprendente: una dozzina di rospi delle canne che si facevano trasportare “a scrocco” adagiate sul dorso di un pitone lungo tre metri e mezzo.Il fatto è avvenuto nella zona di Kununurra, dopo che le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno causato una piccola alluvione che ha trascinato via i rospi dalla diga dove vivevano. A quel punto gli anfibi hanno pensato bene di farsi dare uno strappo da un pitone di passaggio. E quest’ultimo si è guardato bene dall’ingoiarli, visto che questa specie di rospo se attaccato secerne un liquido altamente tossico.Ma per il povero pitone la brutta avventura non si è conclusa lì: alcuni biologi, infatti, dopo aver visto il filmato, hanno asserito con certezza che i maschi dei rospi delle canne addosso al pitone erano in calore e, probabilmente, hanno anche tentato di accoppiarsi con il serpente.