​Australia, sparatoria a Melbourne: "Numerose vittime" Colpite all'esterno di un nightclub

La polizia australiana riferisce di una sparatoria a Melbourne, con "numerose vittime". "Gli investigatori ritengono che molte persone sono state colpite da spari di arma da fuoco all'esterno di un nightclub vicino a Little Chapel Street e Malvern Road intorno alle 3.20 del mattino", afferma in un comunicato la polizia di Victoria.

Police and emergency services are currently responding to a shooting which occurred in Prahran on Sunday morning.



Police are urging people to avoid the area and that anyone with information or footage of the incident to contact Crime Stoppers.https://t.co/IFz4eiEWdo — Victoria Police (@VictoriaPolice) 13 aprile 2019

Le forze dell'ordine non hanno fornito ulteriori dettagli sulle vittime, sottolineando solo che la sparatoria sarebbe avvenuta nel quartiere di Prahran. "Le esatte circostanze sono ancora sotto indagine", aggiunge la polizia.

Prahran shooting: @VictoriaPolice confirm 4 men were shot and gunman still on the run.



Two victims are in critical conditions - a 28yo man and an unidentified man.



Two other men - one aged 29 the other in his 50s - are in stable conditions. @3AW693 pic.twitter.com/qpYmR13WtM — Pat Mitchell (@patty_mitchell) 13 aprile 2019

Uccisioni di massa sono rare in Australia, dove sono in vigore leggi molto severe sulla detenzione di armi, dopo che nel 1996 35 persone rimasero vittime di una sparatoria a Port Arthur, in Tasmania. L'anno scorso sette membri di una famiglia sono morte nell'Australia occidentale per quello che fu un caso di assassinio-suicidio.