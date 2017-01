Il primo Slam della stagione Australian Open, dieci azzurri in tabellone Cinque nel maschile e altrettante nel femminile

Andreas Seppi

Con la qualificazione di Thomas Fabbiano e Luca Vanni - per entrambi prima volta nel main draw del Major Down Under - diventanoal via nel tabellone principale deglimaschili, primo Slam della stagione in programma dal 16 al 29 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, nella metropoli australiana.Lunedì subito in campo Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Luca Vanni., numero 41 del ranking mondiale, alla sesta presenza a Melbourne (nel 2015 è arrivato al 2° turno) affronta un giocatore di casa: il 35enne senese deve vedersela infatti con l'australiano James Duckworth, numero 105 Atp. L'azzurro si è imposto nell'unico confronto tra i due, nelle qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai del 2013. Il vincente di questo match troverà al secondo turno probabilmente il serbo Viktor Troicki, numero 29 del seeding, che ha fermato proprio Lorenzi al secondo turno del torneo di Sydney qualche giorno fa. Per Andreasinvece, numero 85 Atp, che disputa per la dodicesima volta il primo Slam dell'anno dove ha raggiunto in due occasioni gli ottavi (2013 e 2015), il primo ostacolo è rappresentato da un altro veterano, ovvero il francese Paul-Henri Mathieu, numero 75 del ranking mondiale: il 35enne di Strasburgo conduce per 4-2 nel bilancio dei testa a testa, ma l'altoatesino, 32 anni il prossimo 21 febbraio, si è aggiudicato gli ultimi due, sulla terra di Nizza nella passata stagione e sul cemento di Dubai nel 2013. Chi esce promosso da questo confronto si 'regalerà' molto probabilmente la sfida con Nick Kyrgios, numero 14 Atp e del seeding (Gastao Elias permettendo).Esordio nel main draw a dir poco complicato per Luca: il 31enne toscano, numero 160 del ranking mondiale, che ha superato le qualificazioni a Melbourne al terzo tentativo, dovrà vedersela subito con il ceco Tomas Berdych, numero 10 Atp e decima testa di serie, semifinalista nel 2014 e nel 2015 e sempre almeno nei quarti nelle ultime sei edizioni. Tra i due non ci sono precedenti. In gara a Melbourne ci sono anche Fabioe Thomas. Il 29enne ligure di Arma di Taggia, numero 47 del ranking mondiale (gli ottavi nel 2014 il suo miglior risultato nel major Aussie, a cui partecipa per la decima volta, con lo storico successo in doppio nell'edizione 2015), è stato sorteggiato contro lo spagnolo Feliciano Lopez, numero 28 Atp e 28a testa di serie, che si è aggiudicato entrambi i precedenti, sempre disputati a livello Slam (lo scorso anno a Wimbledon in cinque set, con tanto di polemica finale, e agli US Open 2015 in tre). Il 27enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 143 del ranking mondiale, che al quinto tentativo si è guadagnato un posto nel tabellone principale dello Slam Aussie, ha un esordio tutto sommato "possibile" contro lo statunitense Donald Young, numero 86 Atp, che a Melbourne vanta un terzo turno raggiunto nel 2013.Nel femminile, primo turno insidioso per Roberta: la tarantina, unica azzurra presente tra le teste di serie (è la n.15), sarà opposta alla statunintense Coco Vandeweghe. Impegno ostico anche per Camilaalle prese con la svizzera Timea Bacsinszky, 12a testa di serie. Saraaffronterà la giapponese Risa Ozaki, Karin- entrata in tabellone grazie al ranking protetto - se la vedrà con la taiwanese Su-Wei Hsieh, mentre Francesca, alla sua 65a partecipazione in un Major, attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.