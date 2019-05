Crisi politica Austria, Brigitte Bierlein nominata cancelliera di transizione Prima donna a ricoprire l'incarico a Vienna, resterà fino al voto di settembre. Era presidente della Corte costituzionale

E' una donna il nuovo cancelliere austriaco. Il presidente della Repubblica Alexander Van der Bellen ha nominato Brigitte Bierlein, fino ad ora presidente della Corte costituzionale. Il suo governo resterà in carica fino alle elezioni di settembre.Bierlein, compiendo i 70 anni il prossimo 25 giugno, non potrà più ricoprire l'incarico di presidente della Corte costituzionale per raggiunti limiti di età. Nominata vicepresidente della Corte costituzione nel 2003, ne è diventata presidente nel 2018.Sarà dunque lei a portare l'Austria alle elezioni anticipate il prossimo settembre, in seguito alla deflagrazione dell"Ibiza-gate" che ha provocato le dimissioni di tutti i ministri del FPÖ , il partito dell'ultradestra.Lunedì scorso il Parlamento ha approvato con i voti di FPÖ e SPÖ una mozione di sfiducia nei confronti del cancelliere Kurz.