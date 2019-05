Terremoto politico a Vienna Austria, il Parlamento sfiducia il cancelliere Sebastian Kurz I socialdemocratici hanno votato per la sfiducia con l'estrema destra dell'Fpoe che fino alla scorsa settimana sosteneva Kurz

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il suo governo conservatore di minoranza sono stati sfiduciati in Parlamento dal voto congiunto delle opposizioni. E' la prima volta nel Dopoguerra che un voto di sfiducia nei confronti di un capo del governo ottiene in Austria un risultato vincente.

A votare contro Kurz sono stati i Social democratici (Spoe) e la destra del Partito della Libertà (Fpoe) che accusano il cancelliere di avere sfruttato le accuse di corruzione contro l'ex vice cancelliere Heinz-Christian Strache per indire elezioni anticipate ed escludere dal governo i ministri del Fpoe, per prendere il controllo assoluto dell'esecutivo.

La sfiducia giunge 10 giorni dopo lo scandalo soprannominato 'Ibizagate', che ha travolto l'ex leader dell'FPÖ, Heinz-Christian Strache, che si è dimesso da vice-cancelliere decretando la fine della coalizione di governo con il partito conservatore di Kurz.

Si tratta di un voto senza precedenti in Austria. Il risultato della votazione è stato annunciato dalla vicepresidente del Parlamento Doris Bures, che non ha però fornito un conteggio delle preferenze espresse.

Secondo la Costituzione austriaca, il presidente Alexander Van der Bellen dovrà ora nominare un governo tecnico che porti il Paese alle elezioni, che dovrebbero avere luogo a settembre.

Come possibile candidato per un mandato breve si pensa all'ex commissario europeo per l'Agricoltura Franz Fischler, ma non ci sono conferme ufficiali al momento, scrive la Welt.

Ieri il partito popolare di Kurz ha vinto le europee, nonostante il terremoto politico.