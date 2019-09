Urne aperte fino alle 17 Austria al voto con l'incognita della governabilità Seggi aperti per le politiche anticipate a causa dell'Ibizagate. Popolari sicuri vincitori ma senza maggioranza, rebus coalizione

Condividi

L'Austria torna al voto oggi con una sola certezza: la vittoria annunciata del Partito popolare (ÖVP) del premier Sebastian Kurz, ma senza una maggioranza assoluta: il dubbio quindi riguarda non tanto l'esito del voto, quanto il futuro della coalizione uscente.L'alleanza fra l'ÖVP e l'ultradestra del Partito della Libertà (FPÖ) è infatti terminata ingloriosamente nel maggio scorso dopo il cosiddetto "Ibizagate", uno scandalo di corruzione che aveva visto coinvolto l'allora segretario dell'FPÖ - nonché vicecancelliere - Heinz-Christian Strache.Strache - indagato oggi anche per false fatturazioni - si era dimesso insieme a tutti i ministri del suo partito, ponendo fine di fatto all'esecutivo guidato da Kurz - ma non alle ambizioni di governo dell'FPÖ, che durante la campagna elettorale ha insistito nel proclamarsi unico socio possibile per i popolari, sottolineando tutte le convergenze politiche delle due formazioni (che non sono poche, in primis in materia di immigrati).Il paese nel frattempo è stato guidato dal governo tecnico della ex presidente della Corte Costituzionale Brigitte Bierlein.Chiaro favorito di questa tornata elettorale è il giovane leader dei popolari ed ex cancelliere Sebastian Kurz che però dovrà trovarsi una maggioranza longeva nel Nationalrat.Stando ai sondaggi, con l'ÖVP al 35% e l'FPÖ al 20% una riedizione del passato governo sarebbe perfettamente fattibile: ma l'elettorato popolare non vede troppo di buon occhio una formazione considerata da molti fin troppo a destra.L'alternativa più ovvia, un governo di unità con i socialdemocratici, che i sondaggi danno tornati seconda forza con il 22%, appare difficile dato che i rapporti fra i due partiti sono tutt'altro che cordiali. L'altra soluzione sarebbe sfruttare la popolarità dei Verdi, accreditati di un inedito 11%, magari in nome di una comune battaglia sui cambiamenti climatici, con il sostegno dei centristi di Neos, il cui 8% basterebbe ad assicurare la maggioranza; ma un'alleanza fra Verdi e conservatori sarebbe difficile da far mandar giù ai rispettivi elettorati.Alle urne sono chiamati 6,4 milioni di austriaci, uno su sei vota per corrispondenza. Le operazioni di voto terminano alle ore 17, in alcune zone rurali anche molto prima. Il record assoluto di 'voto veloce' spetta a Hinterhornbach: nel paesino tra le montagne del Tirolo, con i suoi 70 elettori, le urne restano aperte per appena 90 minuti.