Austria, attacco informatico contro Ministero Affari Esteri: è definito 'grave'

I sistemi informatici del Ministero degli Affari Esteri austriaco sono stati oggetto di un "grave attacco informatico". La conferma è arrivata dallo stesso Ministero e da quello dell'Interno in una nota."A causa della gravità e della natura del fenomeno - si legge- non si può escludere che si tratti di un attacco mirato. In passato - prosegue il comunicato - alcuni paesi europei sono stati oggetto di fenomeni simili".Per contrastare il cyberattacco, che sarebbe stato"individuato molto rapidamente", "sono state messe in atto immediatamente misure di contrasto" ed è stato istituito un"comitato di coordinamento", affermano i due ministeri senza fornire ulteriori dettagli. Il fenomeno degli attacchi informatici è sempre più dilagante: dal furto di dati personali ai ransomware - una forma di estorsione digitale - fino all'interferenza negli avvenimenti di uno stato straniero.