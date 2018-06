Quattro a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia L'Austria chiude sette moschee ed espelle gli imam Come hanno spiegato il cancelliere Sebastian Kurz e il ministro degli Interni Herbert Kickl, i capi religiosi dell'associazione Atib sono accusati di finanziamenti illeciti dall'estero e di violazione della legge austriaca sull'islam

Condividi

Credo nella libertà di culto, non nell'estremismo religioso. Chi usa la propria fede per mettere a rischio la sicurezza di un Paese va allontanato!

Spero già la prossima settimana di incontrare collega ministro austriaco per confrontarci su linee d’azione. https://t.co/WmwpJeYJEe — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 8 giugno 2018

Il governo di Vienna ha comunicato la chiusura di 7 moschee e l'imminente espulsione di alcuni imam.Come hanno spiegato il cancelliere Sebastian Kurz e il ministro degli Interni Herbert Kickl, i capi religiosi dell'associazione Atib sono accusati di finanziamenti illeciti dall'estero e di violazione della legge austriaca sull'islam. Inoltre una quarantina di imam dell'Atib, Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in Austria, rischia di perdere i loro permessi di soggiorno.La chiusura riguarda quattro moschee a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia. La chiusura avviene con decreto dell'ufficio della cancelleria competente per le questioni religiose e non è appellabile.Come ha ribadito il cancelliere Kurz (Oevp) "in Austria non c'è spazio per società parallele e radicalizzazioni". Il vice cancelliere della Fpoe Heinz-Christian Strache ha aggiunto che "non tolleriamo predicatori dell'odio che agiscono in nome della religione"."Credo nella libertà di culto, non nell'estremismo religioso. Chi usa la propria fede per mettere a rischio la sicurezza di un paese va allontanato". Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter dopo l'annuncio dell'Austria della chiusura di 7 moschee e l'espulsione di alcuni imam. "Spero già la prossima settimana - aggiunge - di incontrare il collega ministro austriaco per confrontarci su linee d'azione".La Turchia ha denunciato come "islamofoba" e "razzista" la decisione annnunciata dall'Austria di espellere fino a 60 imam e di chiudere sette moschee finanziate da Ankara. "La chiusura da parte dell'Austria di sette moschee e l'espulsione degli imam è il risultato dell'ondata pupulista, islamofoba, razzista e discriminatoria" in Austria, ha reagito su Twitter Ibrahim Kalin, portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan.Per far fronte all'emergenza migranti, secondo il vicepremier austriaco Heinz Christian Strache, bisogna chiudere i confini dell'Europa. "Per quanto riguarda i confini esterni non bisogna lasciare l'Italia sola. Questa è la sfida più importante per l'Unione Europea. Insieme dobbiamo fare di tutto per chiudere i confini, questo per aiutare l'Italia a bloccare i migranti illegali sulle coste africane, non portarli in Italia ma riportarli in Africa".