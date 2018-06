Sankt Polten Austria, deraglia un treno con 80 persone a bordo: 26 feriti Diverse squadre di vigili del fuoco e un elicottero di soccorso sono sul luogo dell'incidente. Due feriti gravi sono ancora dentro al relitto, due passeggeri gravi sono fuori dei vagoni. Molte persone sono rimaste lievemente ferite

Deraglia un treno in Austria, nella zona di st. Polten, almeno quattro sono i feriti in gravi condizioni. Lo riferisce la radio Antenne Salzburg.A bordo del treno, che ha subito un incidente stamani in Bassa Austria, sarebbero rimasti feriti in modo lieve circa 26 passeggeri, due sono invece in condizioni gravi.È quello che emerge da un primo bilancio del deragliamento nella zona di Gerersdorf, fornito dalla Croce rossa.L'incidente è avvenuto alle 7 di stamani, nei pressi di Voellerndorf, non lontano da St. Poelten. A bordo del convoglio si trovavano 80 passeggeri, fra cui molti scolari.