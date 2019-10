Post elezioni Austria, l'ex vicecancelliere e leader dell'Fpö Heinz Christian Strache si autosospende dal partito Strache esce dalla politica austriaca dopo lo scandalo Ibizagate

L'ex leader dell'ultradestra austriaca Fpö, Heinz Christian Strache, si è autosospeso dal partito, che ha guidato per 14 anni, e ha annunciato la sua uscita dalla politica austriaca. Le dimissioni arrivano dopo le elezioni politiche che hanno visto crollare l'Fpö, sceso al 17,3%, quasi il 9% in meno dalle elezioni del 2017.L'ex vice-cancelliere ha convocato in mattinata una conferenza stampa, giocando così in anticipo per evitare la sua espulsione dal partito che ormai era imminente dopo lo scandalo Ibizagate che ha fatto crollare il governo precedente basato sulla coalizione tra Sebastian Kurz (Övp), e appunto l'Fpö.Strache ha respinto tutte le accuse e ha sottolineato che non punta alla scissione della Fpö, partito attualmente presidiato da Norbert Hofer.